Caso Nacho Cano: bailarina mexicana acusa despido injustificado

El sumario policial de la denuncia presentada por la bailarina mexicana Leslie Guadalupe Orellana contra Nacho Cano revela detalles preocupantes.

Según el documento, Orellana solicitó la intervención de las autoridades españolas al afirmar que fue despedida del proyecto musical ‘Malinche’ en el que participaba tras presenciar al productor besando a una compañera.

La bailarina formalizó su denuncia mediante una carta en la que expone que se quedó en la calle como consecuencia de haber presenciado esta situación personal del ex integrante de Mecano.

"Entramos en España como turistas, pero en realidad vinimos a quedarnos un año y ese no es el problema. Así como todos mis compañeros, tuve que dejar toda estabilidad que tenía en mi país creyendo que sería la oportunidad de mi vida y sucede que a los 15 días de estar aquí me sacaron del proyecto de manera injusta , dejándome literalmente en la calle, por haber visto al productor besándose con una compañera en Kapital, una discoteca donde ellos me llevaron después de una cena que organizaron en IFEMA. Esto sucedió el 18 de diciembre de 2023", mencionó en el documento, según la prensa española.

Orellana reiteró que se enteró del asunto de Cano a pocos días de ingresar al musical, además refirió que al tratarse de un asunto delicado había intentado mantenerse en silencio.

"Es un tema delicado del que no me gustaría hablar públicamente, pero vi algo personal de Nacho que no debí ver. Fue en un lugar público, en una discoteca. Lo que vi no lo hablé con nadie, porque no me interesaba y es algo del ámbito personal y privado de este señor. Tal vez lo que vi era un secreto a voces y yo, como era una nueva integrante, había cosas de las que todavía no nos podíamos enterar", dijo.

La joven aseguró que no había expuesto la situación en público por miedo de ser reprendida tras recibir amenazas por parte del equipo de 'Malinche'.

"No había recurrido a nadie por miedo, porque ellos me amenazaron y me aseguraron que nadie creería en mí. Pero yo tengo pruebas de lo mal que me trataron y los pocos argumentos que me dieron cuando me echaron del proyecto. Ahora necesito alzar la voz porque ya no puedo más”.