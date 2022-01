Conoce a las famosas que han luchado contra el cáncer

Grettell Valdez anunció recientemente que perderá gran parte de uno de sus dedos con el fin de evitar el cáncer.El médico de la actriz detectó una anomalía, llagas en su dedo, y de no ser amputado podría derivar en un carcoma.

Éste solo es el caso más reciente de una famosa que debe perder una parte de su cuerpo para evitar así el cáncer.

El caso más sonado fue el de Angelina Jolie, quien en 2013 cimbró al mundo al anunciar que se sometería a una doble mastectomía.

Angelina Jolie cimbra al espectáculo

El anuncio lo hizo a través de una carta que publicó The New York Times, luego de que los médicos le encontraran el gen cancerígeno BRCA1, debido al cual tenía un 87% de posibilidades de desarrollar cáncer de pecho y un 50% de desarrollar cáncer de ovario.

"Una vez que supe que esta era mi realidad decidí actuar y minimizar el riesgo al máximo. Tomé entonces la decisión de hacerme una doble mastectomía preventiva. Comencé con los pechos dado que el riesgo que tengo de padecer cáncer de pecho es mayor que el de cáncer de ovario, y la cirugía es más compleja", decía la carta en ese entonces.

Fue dos años después, en 2015, que la actriz se sometió a una variectomía para evitar que el cáncer se desarrolle en esa zona de su cuerpo y luego de un susto en el que se le detectó un tumor benigno.

La lucha de Sharon Osbourne contra el cáncer

En julio de 2002 la esposa de Ozzy Osbourne fue diagnosticada con cáncer de colón.Luego de una batalla de más de un año, logró superar la enfermedad y en 2012, luego de un estudio se descubrió que tanto ella como su hija Kelly eran portadoras del gen BRCA1, que indica una alta predisposición al cáncer de mamá.

Debido a ello, la esposa de Ozzy decidió someterse a una doble mastectomía, para evitar que la enfermedad se desarrolle.

"Tan pronto como descubría que tenía el gen del cáncer de mama pensé: 'las probabilidades no están a mi favor. Ya tuve cáncer antes y no quería vivir bajo esa nube: decidí sacarlo todo y me sometí a una doble mastectomía", narró en ese año a diferentes medios.

"Ni siquiera pensé en mis pechos de forma nostálgica, sólo quería ser capaz de vivir mi vida sin ese miedo todo el tiempo. No se trata de 'pobre de mí', es una decisión que tomé para deshacerme de ese peso con el que estaba cargando".

Famosas pierden durante la lucha

Ya con un cáncer diagnosticado, muchas famosas han tenido que retirar una parte de su cuerpo, producto de la enfermedad.

En 2012 Kathy Bates superó el cáncer de mama y lo hizo en parte gracias a la doble mastectomia a la que se sometió,"Soy parte de las mujeres que van planas, por así decirlo. Yo no tengo pechos, así que ¿por qué tengo que fingir que los tengo? Eso no es importante. Estoy agradecida de haber nacido en un momento en el que la ciencia ha hecho posible que siga aquí. Me siento increíblemente feliz por estar viva", declaró en su momento.

En 2005, Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama, y pese a que sometió a un tratamiento invasivo de quimioterapia y a varias operaciones, no lograba detener la enfermedad.Fue entonces que decidió someterse a una mastectomia parcial.

"No me voy a hacer una mastectomía radical, porque solamente lo tengo en un lado, radical sería en los dos lados. Voy a hacer lo que sea necesario para recuperarme. Un seno más o un seno menos no me hace una persona diferente, ni más mujer ni menos mujer", declaró en ese entonces la actriz.

