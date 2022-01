Ella era como todo para mí; Jamie llora al hablar de su hermana Britney Spears

Durante la promoción de su libro "Things I Should Have" (Cosas que debería tener), Jamie Lynn Spears afirmó que pese al odio que ha recibido por parte de los fans de su hermana Britney, "todo el mundo tiene una voz y debe ser escuchado".

En una entrevista que la hermana menor de la Princesa del Pop ofreció a "Good Morning America", detalló que ella nunca estuvo de acuerdo en que su padre tuviera la tutela de Britney y que si en algún momento se benefició del dinero de la cantante, fue por confusión.

Jamie Lynn afirmó que hizo todo lo que pudo para "ayudar" a Britney de una tutela supuestamente abusiva de más de 13 años bajo el control de su padre, Jamie Spears.

En plática con la presentadora de "ABC News Nightline", Juju Chang, Jamie Lynn dijo que mientras crecía, "adoraba" a su hermana mayor. "Ella era como todo para mí... Sentí que era otra mamá".

Cuando se le preguntó cómo percibía el ánimo de su hermana actualmente, dijo que es distintos como ella lo describe en su libro.

"Realmente no puedo hablar sobre el estado de ánimo de nadie más. No creo que eso sea justo. Pero puedo decir cómo me sentí con eso porque eso importa. Importa que tenía dolor", comentó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

La pequeña del clan Spears dijo que aunque está feliz de que su hermana ya no esté bajo ninguna tutela, explicó que ella nunca tuvo un verdadero conocimiento acerca de en qué consistía o cómo funcionaba.

"En primer lugar, no entiendo, cuando se puso en marcha, yo tenía 17 años. Estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando, ni estaba concentrada en eso. Estaba concentrada en el hecho de que tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé. Entiendo tan poco sobre eso como lo entiendo ahora", dijo.

La joven exestrella infantil dijo que nunca tomó a mal que Britney estuviera bajo la tutela del padre de ambas ya que ella como mamá nunca haría nada malo en contra de sus hijo. Razón por la que nunca pensó que hubiese algo turbio detrás.

"Ya sea que esté bajo tutela o no, eso era algo muy normal, pensé. Una vez que me di cuenta de que, sabes qué, ella está bajo tutela, sentí que no quería ser parte de eso hasta que tal vez ella estuviera fuera de la tutela. Así que no había yo supervisando los fondos o algo así. Y si lo estaba, fue un malentendido, de cualquier manera, no tomé medidas para ser parte de eso", acotó.

La que fuera protagonista de la serie "Zoey 101" recalcó que nunca se benefició de su hermana y que por el contrario siempre trató de ser el mayor apoyo de Britney.

"Siempre he sido el mayor apoyo de mi hermana, así que cuando necesitaba ayuda, establecía formas de hacerlo. Hice todo lo posible para asegurarme de que ella tuviera los contactos que necesitaba para posiblemente seguir adelante y terminar esta tutela y simplemente terminar con todo esto para nuestra familia. Si va a causar tanta discordia, ¿por qué continuar?", afirmó.

En julio pasado, Britney criticó a su hermana por su "actuación de tributo" en los Radio Disney Music Awards 2017, diciendo que el movimiento se sintió como una traición y la lastimó profundamente.

"Honestamente, fue algo confuso para mí, y de hecho hablé con ella sobre eso. Estaba haciendo un tributo para honrar a mi hermana y todas las cosas increíbles que ha hecho. No creo que personalmente esté molesta conmigo por eso. A decir verdad, no sé por qué eso la molesta", añadió.

