Conoce cuál fue el motivo para que Marvel recreara el meme de Spider-Man

Y se volvió realidad, Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield le sacaron una sonrisa a los fans de Spider-Man tras recrear un famoso meme en en el que tres Spider-Man se señalan entre sí.

La imagen fue compartida por redes sociales a través del perfil oficial de la película "Spider-Man: No Way Home".

of course, we got THE meme. #SpiderManNoWayHome swings home on Digital March 22 and on 4K UHD & Blu-ray on April 12!



Pre-order now: https://t.co/Rythp0WfkU pic.twitter.com/pOmV6y3lJr