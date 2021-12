Marvel planea más películas con Tom Holland como Spider-Man

La magia y el encanto que tiene el personaje de Spiderman ha quedado de manifiesto en estos días, no sólo con la voraz pelea de los fans por conseguir un boleto para el estreno de "Spider-Man: No Way Home" el 15 de diciembre, también porque Marvel Studios ya anunció que habrá tres proyectos más en los que estará involucrado este arácnido.

Cuando en 2015 se anunció a Tom Holland como el nuevo Spiderman, se sabía que su contrato era por seis películas, tres para Sony Pictures y tres para Marvel Studios, cuota que ya fue cubierta: "Captain America: Civil War" (2016), "Avengers: Infinity War" (2018), "Avengers: Endgame" (2019), "Spider-Man: Homecoming" (2017), "Spider-Man: Far from Home" (2019) y "Spider-Man: No Way Home" (2021); lo que haría pensar que hasta ahí llegó la participación del actor en esta serie.

Pero ha sido tal la popularidad del que es considerado el mejor Spiderman de todos los tiempos, que los fans y el propio Tom Holland, después de llamar llorando y borracho a Bob Iger (presidente de Walt Disney Company), lograron convencer a Kevin Feige (presidente de Marvel Studios) de que le diera una nueva oportunidad a este héroe en futuros proyectos.

Es así que este personaje está siendo contemplado para tres proyectos más, los cuales ya se están planeando y desarrollando dentro del Marvel Cinematic Universe (MCU), el portal We Got This Covered ha revelado que Disney tiene intenciones de contar la historia de Peter Parker desde su tiempo en la secundaria hasta su vida adulta, lo que daría mucho material para esta nueva trilogía.

Tampoco se cierra la posibilidad de que Spider pueda ser llamado nuevamente con los Avengers, claro está con la nueva generación, o realizar una participación especial en el universo de Venom, lo que es seguro es que habrá mucho aún de Tom Holland dentro del mundo de los superhéroes.

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

Los mejores memes sobre la preventa de boletos de Spider- Man

Jóvenes se agarran a golpes frente a Cinépolis el día de la preventa de Spider-Man

Filtran posibles imágenes del set y personajes de Spider-Man: No Way Home