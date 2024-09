Continúa racha de galardones para Alfonso Cuarón; ahora en Francia

No ha acabado el año y aún continúa la racha de galardones para Alfonso Cuarón, quien ahora viajó hasta Francia para recibir el premio ‘Abrazo de Honor’, en la 33 edición del Festival Biarritz Amérique Latine.

Este premio celebra a los artistas latinos cuyo talento y trayectoria han marcado un hito en la industria cinematográfica mundial, se informó a través de un comunicado.

Jean-Christophe Berjon, delegado general del festival, destacó la relación especial que el director mexicano ha mantenido con Biarritz desde el inicio de su carrera.

Cuarón, ganador del Oscar, fue reconocido en esta ocasión principalmente por su largometraje Roma (2018), una película profundamente personal que aborda las diferencias sociales en México a través de la vida de una empleada doméstica en la década de 1970.

La ceremonia de premiación incluyó la proyección de la cinta, protagonizada por Yalitza Aparicio, para celebrar su impacto tanto a nivel artístico como cultural.

