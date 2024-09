Coppola demanda a Variety por difamación y pide suma millonaria

La revista Variety está en serios problemas después de que el cineasta Francis Ford Coppola presentara una demanda en su contra, alegando que un artículo publicado en julio es falso y difamatorio.

El artículo que causó el enojo de Coppola acusaba al set de su película ‘Megalópolis’ de ser un ambiente poco profesional, señalando impunidad y comportamientos inapropiados, además de alegar que el mismo director intentó besar a extras femeninas durante la producción.

¡Pide suma millonaria!

En la demanda, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles, Coppola busca una compensación de al menos 15 millones de dólares. La acción legal llega dos semanas antes del estreno de la película en cines de Estados Unidos.

Coppola, de 85 años, conocido por clásicos como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now', es descrito en la demanda como un ‘genio creativo’.

Francis Ford Coppola y el actor Adam Driver en el set de

“Los reporteros y editores de Variety, escondidos detrás de fuentes supuestamente anónimas, acusaron a Coppola de incompetencia manifiesta como director de cine, de comportamiento poco profesional en el set de su producción más reciente, ‘Megalópolis’, de establecer algún tipo de plan para que cualquier persona en el set que tuviera una queja de acoso o de otra manera no tuviera dónde presentar una denuncia y de abrazar a actrices con el torso desnudo en el set. Cada una de estas acusaciones es falsa”, señala la demanda.

También se acusa a los reporteros Brent Lang y Tatiana Siegel, mencionados en el artículo, de difundir información falsa con desprecio por la verdad, en un intento por dañar su reputación.

Ante este golpe, Jeffrey Schneider, portavoz de Variety declaró a The Associated Press que pese a no comentar sobre los ‘litigios activos’, respaldan a sus reporteros.

¿Variety manchó el trabajo de Coppola en ‘Megalópolis’?

Coppola declaró que ‘Megalópolis’ requirió de la participación de cientos de artistas y extras que estaban en el set, a quienes siempre les mostró respeto y gratitud. A pesar del sudor derramado, asegura que las palabras de Variety mancharon todo su esfuerzo.

“Ver nuestros esfuerzos colectivos manchados por informes falsos, imprudentes e irresponsables es devastador”.

‘Megalópolis’, la película de Coppola que él mismo considera eclipsada por el escándalo, es una epopeya romana ambientada en una versión futurista de Nueva York, con Adam Driver y Nathalie Emmanuel como protagonistas principales.

Con información de AP