Dakota Johnson y Chris Martin se comprometen tras 6 años de romance

A pesar de que el mes del amor ya pasó, esto no impidió que se revelara el compromiso de la actriz Dakota Johnson y el líder de Coldplay, Chris Martivn tras 6 años de romance y buenos momentos juntos.

De acuerdo con Page Six, el intérprete de ‘Clocks’ y ‘Viva la vida’ le propuso matrimonio a la estrella de ‘Cómo ser soltera’ y ‘Persuasión’ desde hace unos meses, pero aún no tienen fecha de la boda, pues no quieren apresurarse.

"Han estado enamorados el uno del otro desde el primer día, por lo que dar el siguiente paso era inevitable. No tienen prisa por planificar la boda, simplemente disfrutan de hacer oficial su compromiso" , dijo un allegado a la pareja.

Chris Martin and Dakota Johnson reportedly engaged— with Gwyneth Paltrow’s blessing https://t.co/cj3eANZtcV pic.twitter.com/vFUzVdC2xb — Page Six (@PageSix) March 7, 2024

Incluso, la actriz Gwyneth Paltrow, exesposa de Chris Martin y con quien tuvo dos hijos, les dio la bendición para que se casaran.

En entrevistas, Paltrow calificó a la prometida de Martin como una buena amiga, adorable y maravillosa persona, ya que la protagonista de ‘Madame Web’ ha convivido con sus hijos desde hace años y tienen una buena relación.

"Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello. Con todo mi corazón. ¿Cómo me siento acerca de la maternidad? Estoy muy abierta a eso. He llegado a este lugar donde realmente quiero experimentar todo lo que la vida tiene para ofrecer" , dijo Dakota sobre los hijos de Martin y su deseo de ser madre.

Chris Martin y Dakota Johnson comenzaron a salir desde 2017, se separaron en 2019, pero lo volvieron a intentar y han demostrado en los últimos años que se apoyan en todo momento.

A raíz de las críticas y malas reseñas, la protagonista de la película Dakota Johnson culpó a los ejecutivos.

Dakota Johnson culpa a ejecutivos de fracaso en taquilla de ‘Madame Web’

Antes de que se diera a conocer el compromiso de Dakota con Chris, la actriz no la pasó nada bien, pues se sintió decepcionada del tremendo fracaso de ‘Madame Web’, algo que recalcó fue culpa de los ‘grandes’ ejecutivos.

La actriz aseveró que el problema es que las decisiones de estas grandes producciones las toma un comité que no es creativo y piensa sólo en números.

Con información de Reforma