10 cosas que no sabías de Eminem, una de las estrellas del SuperBowl 2022

Hoy será el Super Bowl LVI, en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Después de una agitada temporada, los Bengals de Cincinnati jugarán la final contra los Rams de Los Ángeles por el campeonato de la NFL.

Mientras los jugadores buscan el trofeo de la NFL, cinco artistas pondrán el ambiente al ritmo de rap y hip-hop al evento más esperado: el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, que correrá a cargo de Snoop Dogg, Mary J Blige, Kendrick Lamar, Dr. Dre y Eminem.

Estos cantantes de renombre internacional han tenido carreras exitosas, pero también han pasado por momentos difíciles en sus vidas. Como es el caso de Eminem, rapero que creció sin padre, no terminó la escuela y luchó contra las adicciones.

A pesar de todo eso, otras estrellas, como Ed Sheeran, Michael Jackson, Elton John, Kanye West y hasta el empresario Elon Musk, se han declarado seguidoras del rapero, quien tiene tres hijas, una biológica llamada Hailie Jade Mathers y dos adoptadas llamadas Alaina Mathers y Whitney Scott.

1. Su nombre verdadero es Marshall Bruce Mathers III. Nació el 17 de octubre de 1972 en St. Joseph, Misuri, Estados Unidos.

2. Es el único hijo de Marshall Bruce Mathers Jr. y Deborah Rae. Sus padres eran miembros de una banda.

3. Antes de que Eminem naciera, su padre dejó a su madre, por lo que la mayor parte de su infancia solo fueron el pequeño Marshall y Deborah. Se mudaban constantemente, razón por la cual el rapero no tenía muchos amigos.

4. Uno de sus primeros empleos fue en un restaurante familiar de comida rápida. El cantante, que era cocinero, fue despedido cinco días antes de Navidad. De su experiencia salió la canción, Rock Bottom.

5. En 1997, Eminem viajó a Los Ángeles para la competencia de los Juegos Olímpicos de Rap. Quedó en segundo lugar, pero eso fue suficiente para llamar la atención de los gerentes de Interscope Records.

6. El rapero ha hablado sobre sus problemas de adicciones, entre ellas a los medicamentos recetados como valiums y vicodin, los cuales consumía más de 30 al día. Durante su rehabilitación, se volvió fan de los cómics, que se convirtieron en un sustituto de las drogas y el alcohol.

7. Hizo su debut en el cine con la cinta "8 Mile", interpretando a Jimmy 'B-Rabbit' Smith, un joven rapero con muchos problemas que busca la fama. Compartió créditos con la actriz Brittany Murphy.

8. En el filme compuso el tema Lose Yourself, el cual lo hizo acreedor al Óscar a Mejor Canción Original, por primera vez dado a una melodía de rap. Eminem no fue a la ceremonia porque estaba seguro que no ganaría. La canción también se llevó el Grammy a Mejor Canción de Rap.

9. En 2015, Eminem ganó el Récord Guinness por la mayor cantidad de palabras en una canción de rap. El tema es Rap God del álbum Marshall Mathers LP 2.

10. Eminem es un genio en el rap, pero en la escuela no lo fue tanto. El cantante reprobó tres veces el último año de secundaria. Se rindió y decidió abandonar la escuela.