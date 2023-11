Sara Sampaio y Skyler Gisondo se unen al reparto de “Superman: Legacy”

James Gunn el CEO de DC Studios ha estado enfocado en completar el elenco de “ Superman: Legacy ” que es la primera película del nuevo universo cinematográfico de DC Comics.

Ahora se confirma que se han añadido dos elementos clave con las contrataciones de Sara Sampaio y Skyler Gisondo .

Medios como Deadline y THR confirmaron las incorporaciones al filme, con ello se hace cada vez más evidente que tratarán de explotar todas las facetas de la historia del “Hombre de Acero”

En el caso de Sampio la modelo mejor conocida por ser uno de los ángeles de Victoria's Secret y actriz portuguesa de 32 años ha sido seleccionada para ser “ Eve Teschmacher ” la asistente y en ocasiones interés amoroso del villano Lex Luthor que indican será retratado por Nicholas Hoult.

Sus créditos incluyen las cintas The Clapper, Crisis y más reciente en la comedia romántica de Paramount+ At Midnight , ahora suma su proyecto más importante hasta el momento.

En lo que concierne a Gisondo su filmografía incluye Licorice Pizza, Booksmart y Vacation además de los shows televisivos The Righteous Gemstones y Santa Clarita Diet, el actor de 27 años ganó el papel del mejor amigo del héroe titular, el fotógrafo del Daily Planet “ Jimmy Olsen ”.

La próxima película de uno de los héroes más emblemáticos de DC ha estado avanzando rápidamente en el armado de su reparto que será liderado por David Corenswet en el papel de Clark Kent / Superman mientras que Rachel Brosnahan será la intrépida reportera Lois Lane .

Se anticipado que la película seguirá al Kryptoniano en un mundo donde ya hay otros héroes y villanos establecidos prueba de ello es que veremos a Isabela Merced como Hawkgirl, Edi Gathegi como Mr. Terrific, Nathan Fillion como el Green Lantern Guy Gardner, Anthony Carrigan como Metamorfo y María Gabriela de Faría como La Ingeniera del equipo The Authority.

Superman: Legacy escrita y dirigida por Gunn llegará a cines el 11 de julio del 2025, formará parte del Capítulo uno de DC Studios nombrado como “Dioses y monstruos” otras producciones incluyen uno de Batman: “ The Brave and the Bold ” y “ Supergirl : Mujer del Mañana ”.

