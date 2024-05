DEA investiga procedencia de droga que mató al actor de ‘Friends’

A poco más de cinco meses de la muerte de Matthew Perry, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) han iniciado una investigación penal sobre su fallecimiento causado por efectos agudos de ketamina.

Los Ángeles Times y Variety recalcaron que el 28 de octubre de 2023, Perry fue descubierto inconsciente en su bañera de hidromasaje en su residencia de Los Ángeles.

El posterior informe forense reveló la causa de su fallecimiento: una sobredosis de ketamina. Ahora, las autoridades llevan a cabo una investigación para determinar cómo Perry adquirió la droga, la cual tiene propiedades anestésicas y alucinógenas, y la cantidad que consumió.

The DEA and LAPD have launched a criminal investigation into Matthew Perry‘s death, which was caused by acute ketamine effects last year. https://t.co/sZBjtXitcE