Demanda contra Diddy acusa a Jay-Z de abusar de niña de 13 años

El conocido rapero Jay-Z ha sido acusado de abusar sexualmente de una niña de 13 años en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards del año 2000.

Este suceso quedó al descubierto en una nueva demanda civil ligada al caso de Sean ‘Diddy’ Combs que fue presentada ayer en el Distrito de Nueva York.

De acuerdo con un reporte de NBC News, la acusadora, identificada bajo el seudónimo de protección ‘Jane Doe’, presentó la demanda por segunda ocasión para señalar al esposo de Beyoncé como uno de los involucrados principales en la agresión.

La demanda original, y a nivel federal, se presentó en octubre y en ella sólo se le acusaba a Combs del presunto delito de violación, uno de los cargos que lo mantiene en prisión.

Jay-Z Accused of Raping 13-Year-Old Girl in Diddy Lawsuit | Click to read more 👇 https://t.co/z9sOwehilC — TMZ (@TMZ) December 9, 2024

La acusación señala que la joven, en sus intentos de entrar a la ceremonia de los VMAS, fue abordada por un conductor que trabajaba para Combs, quien le aseguró que ella "encajaba con lo que 'Diddy' buscaba", por lo que la invitó a la fiesta posterior al show.

La joven accedió y fue trasladada a una casa blanca donde antes de ingresar se le solicitó firmar un acuerdo de confidencialidad. La acusadora describió que en la fiesta había varias celebridades y personas consumiendo marihuana y cocaína.

Aseguró que le ofrecieron una bebida que la hizo sentir ‘mareada, aturdida y sintió que necesitaba acostarse’, por lo que la llevaron a una habitación a descansar. Poco después, Combs y Jay-Z ingresaron al dormitorio para presuntamente cometer la violación.

En los documentos se dio a conocer que Shawn Carter -nombre verdadero de Jay-Z- recibió una carta del abogado defensor de la presunta víctima para intentar llegar a un acuerdo sobre el asunto antes de la demanda. No obstante, el también empresario estadounidense decidió contrademandar al equipo legal de la acusadora.

La presunta víctima añadió en los documentos que después de la agresión agarró su ropa y huyó del lugar. Además, reclama una indemnización por daños y perjuicios no especificados.

Las recientes acusaciones fueron presentadas por el abogado Tony Buzbee, quien se ha dedicado a llevar varias demandas, todas anónimas, de presuntas víctimas ligadas a los cargos que enfrenta ‘Diddy’ Combs.

Jay-Z responde a golpes en su contra: es cosa de dinero

En un mensaje posteado a través de la cuenta de Instagram de Roc Nation, sello de Jay-Z, el rapero respondió a las polémicas acusaciones, dejando entrever que, desde su perspectiva, se estaría tratando de un chantaje para obtener dinero.

“Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un abogado de nombre Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. Pero ¡no señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponer el fraude que es de una manera MUY pública. ¡Así que no, no le daré NI UN CENTAVO!”.

En el texto, el empresario también calificó al abogado de la acusadora como un ser ‘deplorable, sin honor ni dignidad’ debido a las demandas que ha presentado.

“Este abogado, sobre el que he investigado un poco, parece tener un patrón de este tipo de teatralidad. No tengo idea de cómo ha llegado a ser un ser humano tan deplorable, Sr. Buzbee, pero le prometo que he visto a gente como usted muchas veces. Estoy más que preparado para tratar con gente como usted. ¡¿Afirma ser un marino?! Los marinos son conocidos por su valor, usted no tiene ni honor ni dignidad”.

Abogado denuncia acoso tras dichos de Carter

En Instagram, Tony Buzbee, denunció públicamente acoso hacia su familia, empleados, clientes y hasta colegas tras presentar la querella en contra de Jay-Z.

“No seré intimidado ni acosado. La gente se dará cuenta de este esfuerzo por desacreditarme a mí y a mis clientes y se revelará la verdad. Tampoco permitiré que nadie asuste a mis clientes y los haga callar”, escribió.

Con información de Reforma