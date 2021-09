Enrique Guzmán envía 'retador' mensaje a Frida Sofía tras muerte de su hermana

"El karma es el karma hija", es el mensaje que Enrique Guzmán le mandó a su nieta Frida Sofía, cuando se le pidió le diera unas palabras por la muerte de su media hermana Natasha Moctezuma; esto durante la conferencia sobre el regreso del musical "Jesucristo Superestrella" a los escenarios.

De buen humor y hasta burlándose de la complicada situación que vive, por la acusación de abuso que Frida Sofía hizo en su contra, Enrique Guzmán supo salir adelante con las preguntas que la prensa le hizo al respecto.

"Se supone que mi nieta tiene que ratificar su acusación y no lo ha hecho, no sé porqué, supongo que no tiene forma de probar que alguna vez yo tuve alguna relación extraña con ella, entonces mientras ella no ratifique yo estoy tranquilo, no pasa nada", explicó Enrique Guzmán.