¿Estás preparado? En febrero llega "Sexo, pudor y lágrimas 2"

"Sexo, pudor y lágrimas", es una de las películas consideradas como iniciadoras de la nueva ola de Cine Mexicano, la historia, su elenco y la manera en la que retrataba las relaciones sexo afectivas de treintañeros a finales de los 90 hizo que diera un éxito en taquilla y durante algunas años fuera el filme nacional más taquillero.

Regresar dos décadas después con una continuación podría ser un acto suicida, pero para su director Alonso Iñiguez, así como a parte del elenco encabezado por Susana Zabaleta, Jorge Salinas, Cecilia Suárez y Ximena Romo, hacer una segunda parte es hacer un registro de cómo son hoy en día y qué tanto han cambiado las relaciones y no buscan siquiera superar el éxito de su predecesora.

Si bien la primera parte mostraba a jóvenes relacionándose en el sexo y el amor, mostraba a una mujer dueña de sus decisiones y de su cuerpo, situaciones que le atrajo muchos adeptos, no obstante para Susana Zabaleta esta segunda parte es aún más femenina que la anterior, algo que simplemente obedece al papel y lugar que en estas dos décadas han continuado ganando las mujeres.

"Yo era de las primeras que cuando se dijo que se quería hacer una segunda parte dije ¿para qué?, no es necesario. La primera quedó muy bonita y todo y lo que se tenía que decir, se dijo. Pero después de hablar con el director y leer el guion dije "claro, ahora que es lo que las nuevas generaciones dicen, donde está esta parte de cómo ahora se relacionan, aún hay una historia que contar, que es la de los jóvenes y creo que así como a finales de los 90 la primera película les habló, creo que ahora esta nueva le habla a ese público joven y que también se quiere ver en la pantalla", dijo Susana.

El cambio de equidad que se ha dado entre ambos géneros, para Ximena Rubio y Naian Norvind queda plasmado en la película, ya que si bien la primera era incluyente entre hombre y mujer, la película se sentía muy masculina, lo cual más que estar mal, detallaron, fue parte de su época y ahora esta nueva entrega que estrena a través de HBO Max en español este cuatro de febrero, la consideran más femenina.