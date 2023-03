El poder femenino se hizo presente esta semana en la lista musical de las 10 canciones más escuchadas en México ¿Aparece en el top tu canción favorita?

A continuación te dejamos la lista completa.

1.- “Die for you (remix)” - Ariana Grande, The Weeknd

2.- “TQG” – Karol G, Shakira

3.- “Ambulancia” - Camila Cabello, Camilo

4.- “Flowers”- Miley Cyrus

5.- “Tormenta” – Gorillaz, Bad Bunny

6.- “Kill Bill” – SZA

7.- “As it was” - Harry Styles

8.- “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” – Bizarrap, Shakira

9.- “La bachata” – Manuel Turizo

10.- “Calm Down” – Rema, Selena Gomez

Con información de AP / Los 40 Principales.

