Explota Will Smith ante rumores: ‘No tengo nada que ver con Puffy’

Conforme pasaban los días, Will Smith se veía cada vez más asfixiado por la inmensa ola de rumores que lo ligaban con las controversiales fiestas organizadas por Sean ‘Diddy’ Combs.

El actor, quien ahora tiene 56 años, no soportó el peso de la polémica por lo que salió a negar categóricamente cualquier vínculo con los eventos descritos en recientes demandas en contra del rapero, que incluyen acusaciones de agresión sexual y abuso.

El protagonista de ‘El Príncipe del Rap’ continuó asegurando que no ha estado cerca de Combs, subrayando que ya tiene suficientes problemas propios.