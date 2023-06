Ezra Miller irá a la premier de “The Flash”, pero no hablará con la prensa

The Flash la cinta que marcará el final del DCEU y servirá como punto de partida para el reinicio que planea DC Studios a cargo de James Gunn llegará muy pronto a las salas de cine de todo el mundo, su protagonista Ezra Miller ha estado envuelto en muchas polémicas, por lo que Warner Bros ha optado por que no participe en la promoción del proyecto, no ha hablado con la prensa y de acuerdo con Variety si irá a la premier en los Ángeles el 12 de junio pero para tomarse fotografías y no habrá ninguna declaración.

El filme del velocista escarlata es uno de los proyectos más ambiciosos del estudio, con un gran presupuesto esperan que sea uno de los grandes éxitos en taquilla, su confianza es alta que decidieron mostrar el filme en eventos especiales a miembros de la critica especializada y a algunos fanáticos y los comentarios han sido muy favorables.

Uno de los aspectos más interesantes es que fuentes cercanas indican que Warner Bros tiene guardado un guion para una posible secuela, el cual fue escrito por David Leslie Johnson-McGoldrick ("Aquaman"), lo más interesante es que contemplaría los regresos del Batman de Michael Keaton y la Supergirl de Sasha Calle, por lo que si apostaría por continuar con Miller como Flash, no obstante no se sabe si se dará luz verde a una segunda parte con una nueva administración de todo lo relacionado a DC Comics en cine y televisión a cargo de Gunn quien planea un reinició que comenzará con Superman Legacy.

La película de The Flash se basa libremente en los comics de Flashpoint, cuando Barry Allen usa su velocidad para viajar en el tiempo y evitar la muerte de su madre cambia toda su realidad, conociendo a una versión alternativa de si misma, ve como todo es posible en el Multiverso con antiguos villanos resurgiendo recurre a aliados poderosos distintos a los que solía conocer.

Dirigida por Andy Muschietti a partir de un guion de Christina Hodson además de contar con Ezra Miller, Michael Keaton y Sasha Calle, tendrá la última aparición del Batman de Ben Affleck, Michael Shannon y Antje Traue retoman sus personajes los antagonistas de “Man of Steel” el General Zod y Faora-Ul, Ron Livingston, Maribel Verdú y Kiersey Clemons tienen roles destacados.