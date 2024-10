FICM 2024: Cuarón hizo algo que nunca había hecho con ‘Disclaimer’

Aunque su obra ha sido reconocida con varios premios Óscar, Alfonso Cuarón define sus películas como narrativas pequeñas, casi telegrafiadas.

Sin embargo, el director de ‘Y Tu Mamá También’ y ‘Roma’ se aventura en nuevos territorios con su más reciente proyecto: la serie 'Disclaimer'.

Para Cuarón, esta producción representa un cambio significativo, al permitirle explorar personajes y tramas con mayor profundidad.

En esta serie de siete episodios, disponible en Apple TV+, el cineasta adapta la novela ‘Observada’ de Renée Knight.

Según Cuarón, la evolución pausada de la historia es un elemento clave de la experiencia, tanto que revelar detalles de la trama podría arruinar la inmersión del espectador.

Durante su aparición en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2024, el cineasta mexicano comentó que quería hacer algo que nunca había hecho, ‘aprender a hacer algo abiertamente narrativo’.

Catherine and the cat.#DISCLAIMER* Chapters I through IV are now streaming. pic.twitter.com/eJ0fGVheu0