Gabriel Soto prevé cuatro años de cárcel a quien difundió su “pack” en Internet

Ciudad de México.- El actor Gabriel Soto no está dispuesto a que la difusión de su video íntimo, donde enseña su "pack", quede sin consecuencias legales, por lo que afirmó que el culpable de filtrar el contenido sin su consentimiento podría terminar en la cárcel por al menos cuatro años.

Soto, a quien se le puede ver en la pantalla chica en la telenovela "Te acuerdas de mí", enfatizó que llegará hasta las últimas consecuencias.

En la misma entrevista se le preguntó que si sospechaba de alguna persona, a lo que el actor respondió “ dejemos que la investigación tome su curso y estoy seguro que se va a dar con el culpable o la culpable.

Asimismo, comentó sobre filmar su intimidad: