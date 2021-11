Gael García la gana a Jhonnie Walker; recibirá 40% de sus ganancias

El actor Gael García Bernal será indemnizado por la empresa Diageo México por el uso de su imagen sin autorización. Diageo deberá pagar el 40 por ciento de todo lo recaudado por las ventas del wisky Jhonnie Walker.

Con base en la Ley Federal del Derecho de Autor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de Bernal luego de que éste impusiera una demanda en el 2013 por el uso de su imagen sin autorización en la publicidad de dicha bebida que formaba parte de la campaña “Caminando con gigantes”.

La campaña divulgó 22 spots entre los meses de septiembre y octubre de 2011.

La empresa multinacional dedicada a la comercialización de bebidas alcohólicas, cuenta con un centro en distribución en México, desde donde se distribuyen las diferentes marcas, entre ellas Jhonnie Walker, y por la que deberán otorgar el 40 por ciento de las ventas durante la difusión de la campaña antes mencionada al actor.

Gael García Bernal demandó hace 10 años

“Caminando con gigantes”, campaña donde se utilizó la imagen de García Bernal se publicó hace 10 años y fue motivo para que el actor demandara a la empresa con base en los derechos de autor.

Misma que establece sanciones en materia de comercio y la utilización de la imagen de una personas sin autorización o la de sus causahabientes.

La empresa refutó que no corresponde a la federación ordenar en materia del derecho al uso de la imagen; además de que su órgano en México no es propietario de la marca del wisky Johnnie Walker, solo responde a la publicidad y comercialización del producto; por tanto, no puede formar parte de la demanda.

Por último, la Suprema Corte invalidó los argumentos presentados y explicó que la ley protege a los autores de una obra y a cualquier persona cuya imagen sea comercializada sin su autorización.

Fue en 2018 cuando el amparo promovido por García Bernal fue revisado por la Primera Sala y se rectificó que la multinacional sí era responsable del uso indebido de la imagen del Gael García. Ante esto, se declaró que el actor podía presentar una demanda de indemnización, reparación y pago de daños materiales y perjuicios por un equivalente del 40% de las ganancias que se obtuvieron durante la campaña.

Durante este mes de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a su favor y precisó que la empresa debe retribuir dichos ingresos.

