Gal Gadot será una de las presentadoras de los premios Oscar

EE.UU.- La Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas reveló los nombres de algunas de las celebridades que participaran como conductores de la ceremonia del Oscar el próximo 9 de febrero.

En esta lista encontramos nombres como Timothee Chalamet, Lin-Manuel Miranda, Krsiten Wiig, Will Ferrel y Mark Ruffalo.

Una de las más esperadas de la noche será la guapísima actriz y modelo Gal Gadot, quien está próxima a estrenar la secuela de “Wonder Woman”.

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S