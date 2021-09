German Ortega "La perejila" dice que preferiría irse con los alienígenas

El comediante German Ortega que interpreta a uno de los populares personajes de la “Jitomata y la Perejila” en una entrevista antes de salir a escena en el “Nuevo Tenorio Cómico”, el comediante en entrevista dijo que preferiría irse con los alienígenas que seguir en el planeta ya que dice no estar de acuerdo con algunas cosas.

German ha comentado en varias ocasiones él y su hermano Freddy ha tenido avistamientos con ovnis por lo que comenta que le emocionaría tener un encuentro del tercer tipo, entre broma dijo que si tuviera la oportunidad de ver un extraterrestre, no tendría miedo, si no que al contrario pediría que se lo lleven.

"Les diría 'llévenme', de verdad. Estoy un poco decepcionado de la situación, deja la pandemia y lo que está pasando, en el mundo, la guerra, lo que está pasando en todos lados, en nuestro propio país, la corrupción", dijo el comediante.

"A veces me darían ganas de largarme de este país que adoro pero ¿a dónde te vas? En todos lados hay conflictos pero a lo mejor yo podría estar mejor en otro lado, no quiero decir que me quiero morir, pero si hay vida extraterrestre y dicen 'vamos a llevarnos a este wey', orale, va, nada más que no me hagan experimentos", riéndose.

La perejila como es conocido en personaje, dijo que los avistamientos que ha tenido han sido en las afueras de Puebla y Metepec, conto que durante un mundial de fútbol en Brasil, vio en el cielo unas luces con forma de torres.

"Vi cómo se empezó a mover y empecé a gritarles que salieran", recordó emocionado.

"He visto naves extraterrestres y es padrísimo. Para mí eso es maravilloso". Finalizó el comediante.

Con información de El Universal.

