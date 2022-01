Golden Globes 2022: No habrá alfombra roja, ni invitados, ni prensa

Un evento más se ve afectado por el incremento de casos por la nueva variante Ómicron, los premios Golden Globes 2022 se no se suspenderán, pero las celebridades no estarán al alcance del público.

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ofrecerá una ceremonia este domingo nueve de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, aunque se llevará a cabo en el lugar tradicional para la premiación, no se televisará, ni habrá público, ni alfombra roja.

A través de un comunicado, los organizadores atribuyeron las modificaciones del evento por el aumento actual de casos por Covid-19.

Además, la HFPA añadió que ha habido “cambios radicales” en la organización:

This year's event is going to be a private event and will not be live-streamed.



We will be providing real-time updates on winners on the Golden Globes website and our social media.https://t.co/UftlFSZg5u