Yo no quiero nada que ver con esa familia: Chiquis Rivera explota en contra de sus tíos

Ahora sí la familia de Jenni Rivera parece estar dividida definitivamente, al menos eso es lo que ha dado a entender Chiquis Rivera a través de un live que realizó el miércoles, donde aclara el porqué de su alejamiento con la familia de su madre Jenni Rivera, en especial con sus tíos Rosie y Juan a quienes sus hermanos han pedido cuentas del manejo de los negocios y herencia de la llamada Mariposa de Barrio.

"De aquí yo no quiero nada que ver con esa familia, no saben todo lo que ha pasado, no nada más ahorita sino durante muchos años, durante los años que estuvo aquí mi mamá, no saben cuánto lloraba, cuánto sufría, no voy a decir todo porque no es necesario, pero si yo he decidido apartarme después de querer estar bien con mi familia es por una razón, no quiero que me estén comparando o que digan que me estoy colgando, porque me he chingado bien y bonito por años, les deseo lo mejor a ellos, no les deseo ningún mal, pero sí quiero apartarme", declaró Chiquis en dicho live.

En el video Chiquis explica que su abuela Rosa Saavedra, le había expresado que tanto ella como sus hermanos, lo único que habían hecho era arruinar el legado de la Diva de la Banda, pero para la cantante lo único que su hermano Johnny hizo al pedir cuentas a sus tíos Rosie y Juan Rivera, es saber qué se estaba haciendo con la herencia de su madre, con todo el derecho que le da el ser uno de los beneficiarios de dicha fortuna.

"Yo conozco a mis hermanos, no es el dinero, no es el poder, no queríamos el poder ni la responsabilidad de tener control de todos los negocios, porque es mucha responsabilidad; siempre lo he dicho, a Rosie le cayó (ser albacea) y ha hecho lo posible".

Chiquis Rivera responde a las críticas

La cantante señaló que tanto ella como sus hermanos Jacqie, Michael, Johnny y Jenicka, han tenido que enfrentar duras críticas por parte de la gente, que sólo tiene la versión que han dado sus tíos, quienes los han señalado de ambiciosos y malagradecidos; cuando ignoran que cada uno tiene sus propias ocupaciones y negocios que los hacen autosuficientes.

También comentó que si ha guardado silencio hasta este momento, es para no dañar la imagen que tiene Rosie y Juan Rivera ante la opinión pública, pero ha habido muchas cosas detrás que han dañado la relación, como que hace un par de año alguien muy cercano a su tía, estaba robando dinero de la compañía Jenni Rivera Fashion y ésta lo sabía, así que fue la propia Rosie quien terminó pagando los 80 mil dólares que se sustrajeron y el contador Luis Barajas lo hizo pasar como un préstamo.

"Quizá Rosie no es una ratera, quizá no robó, pero no fue honesta y no le dijo a mis hermanos lo que había pasado, porque ellos son los de la herencia", explicó Chiquis, subrayando que de haber tenido la información sobre este hecho, sus hermanos no hubieran firmado el documento de confidencialidad que Rosie les exigió para que dejará la dirección de las empresas, algo que no se aplica a ella por no estar en el testamento y por eso puede alzar la voz.

Sobre la cantidad que piden sus tíos para dejar de administrar los negocios de Jennie Rivera, Chiquis explicó que a Rosie se le darán 84 mil dólares de 165 que pedía y aunque su tío Juan casi 300 mil dólares que dice se le debe, ella está en desacuerdo que se le de dinero porque se le estuvo pagando por su trabajo y si tiene que reclamar, debe ser a su tía porque era quien estaba a cargo de las cuentas y los negocios de su madre, de los cuales sus hermanos nunca recibieron un reporte.

Chiquis les recriminó a sus tíos el hecho de que en lugar de sentarse a platicar con sus hermanos y resolver sus dudas, les dieron la espalda y se negaron a dialogar desde hace meses; porque los negocios no crecieron como deberían y las cuentas no hay los millones que la gente piensa que hay.

También señaló que el hecho de que ella esté dando la cara, no es porque pretenda quedarse al frente de las cosas, porque no tiene el tiempo ni la energía para hacerlo, ya que ella está enfocada en su propia carrera, pero como conoce un poco los negocios de Jenni, porque fueron muy cercanas, decidió ayudar a sus hermanos.

"Yo estoy hablando por mis hermanos, porque tengo que defenderlos y porque me duelen, porque no hay nadie que los vaya a defender porque no está mi mamá, porque si estuviera las cosas fueran muy diferentes y es lo que le dije a mi abuela: usted sabe muy bien que mi madre era una leona por sus hijos, ella no puso a su madre, ni a Rosie, ni a nadie en su testamento, nada más a sus hijos y a mí me sacó por un problema que no era cierto, que se ha explicado muchas veces, pero me hizo un gran favor al sacarme porque me puso a trabajar".

La mayor de los hijos de Jenni terminó el live diciendole a sus hermanos lo mucho que los ama y que lo último que quería era hacer algo así, "pero es lo que es".

Este live se realizó un día después de que su hermana Jacqie diera a conocer a través de un comunicado de prensa, que ella es la nueva directora ejecutiva de Jenni Rivera Enterprises (JRE) y Jenni Rivera Fashion, además de mencionar que los resultados de la auditoría que se realizó a JRE, arrojó que durante la administración de Rosie Rivera no hubo apropiación indebida o robo de fondos fiduciarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chiquis (@chiquis)

Únete a nuestros grupos para enterarte de las noticias en todo momento:

WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/K1v1E39Ptds2wcQhpomLPp

WhatsApp (2): https://chat.whatsapp.com/FJ98jiimd4EHDerCQv0Kjk

Telegram: https://t.me/joinchat/8ARfcQNqlWUzZWRh

También te puede interesar:

Nada que esconder: Cuauhtémoc Blanco negó tener vínculos con narcos

Los premios Grammy se posponen debido a Ómicron

Rebelde ya está en Netflix; así reaccionan los fans