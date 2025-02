Grammy 2025: homenaje a LA estará a cargo de Lady Gaga y Bruno Mars

A poco de haberse subido al escenario en el FireAid, Lady Gaga se prepara para deslumbrar en la gala de los Grammy 2025, donde se unirá a Bruno Mars para rendir homenaje a Los Ángeles, durante el evento del domingo por la noche.

Los rumores sobre su participación en los Premios Grammy habían estado circulando durante varios días, y la Academia de Grabación ha confirmado que la actuación de Gaga y Mars estará dedicada a la ciudad y a las personas afectadas por los incendios forestales.

Este momento llega tras dos nominaciones al Grammy por su exitosa colaboración "Die With a Smile", que compite en las categorías de Canción del Año y Mejor Actuación de Dúo/Grupo Pop.

Lanzada en agosto de 2024, la balada se convirtió en un fenómeno de streaming, alcanzando el número uno en la lista Billboard Hot 100 a principios de este año, y ha mantenido su dominio en el primer puesto durante cuatro semanas consecutivas en 2025.

Lady Gaga and Bruno Mars to Perform Special Tribute to Los Angeles at Grammy Awards https://t.co/MUSOIcNjNV — Variety (@Variety) February 1, 2025

Gaga también hizo una aparición especial en FireAid, un evento benéfico celebrado en Los Ángeles para recaudar fondos para el alivio de incendios forestales.

Durante su actuación, cerró la noche con tres canciones, incluyendo los éxitos "Shallow" y "Always Remember Us This Way", así como una nueva balada titulada "All I Need Is Time", que escribió con su prometido, Michael Polansky, específicamente para la ocasión.

Here's the full performance of Lady Gaga at the FireAid Benefit Concert in Los Angeles. pic.twitter.com/ZA8wm0Qh8N — LⱯDY GⱯGⱯ NOW🪞 (@ladygaganownet) January 31, 2025

“Cuando estaba pensando en qué cantar esta noche, pensé que haría algo esperanzador para ustedes, y estaba pensando en mis canciones y nada parecía estar bien”, expresó al público. “Así que mi amigo Michael, mi prometido, mi amor, y yo escribimos esta canción para ustedes. Es solo para esta noche, es solo para ustedes. Creo que todos necesitamos muchas cosas en este momento, pero también creo que algo que podemos necesitar es tiempo. El tiempo es un sanador”.

Por otro lado, Mars continúa brillando en el mundo de la música con una serie de colaboraciones exitosas después de su lanzamiento "Die With a Smile". Su sencillo titulado "Apt.", en colaboración con Rosé, ha superado la impresionante cifra de mil millones de reproducciones en Spotify y ha alcanzado el tercer lugar en la lista Hot 100.

Además, recientemente presentó "Fat Juicy & Wet", una colaboración con Sexyy Red, que incluye la participación de Gaga y Rosé en un video musical ardiente que ha llamado la atención de los fanáticos.

Con información de Variety