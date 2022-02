Guillermo del Toro, Eugenio Derbez y Carlos López; los mexicanos en los Oscar 2022

Guillermo del Toro, Carlos López y Eugenio Derbez son los mexicanos que tendrán presencia en los premios Oscar 2022.

Del Toro compite en cuatro categorías con “El callejón de las almas perdidas” (Nightmare Alley):

Mejor película, Diseño de vestuario, Fotografía y Diseño de producción, donde se enfrentará por la estatuilla con los filmes: Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, Licorice Pizza, The Power of the Dog y West Side Story.

Esta nominación marca su regreso a los galardones, tras cuatros años de haberse convertido en el ganador de cuatro premios con el largometraje “La forma del agua”.

Mientras que en la categoría de Diseño de Vestuario tendrá que pelear contra las siguientes películas: Cruella, Cyrano, Dune y West Side Story. Cabe resaltar que la crítica ha resaltado los grandes logros de esta producción en cuanto a la categoría mencionada.

En cuanto al rango de Diseño de Producción, la película del tapatío se enfrentará a: Dune, The Power of the Dog, The Tragedy of McBeth y West Side Story. Finalmente en el rubro de Fotografía, el también guionista tendrá que vencer a las películas mencionadas.

Eugenio Derbez en los Premios Oscar 2022 con el filme CODA

CODA: señales del corazón, dirigida por Sian Heder y donde el comediante mexicano, Eugenio Derbez participa obtuvo tres nominaciones: Mejor guion adaptado, Mejor actor de reparto y Mejor película.

La categoría al mejor actor fue para Troy Kotsur, quien interpreta al padre de la protagonista del filme. Aunque Derbez no se encuentra nominado como mejor actor, se resalta la participación del talento mexicano.

¡En exclusiva para #VLA, @EugenioDerbez nos comparte su emoción al recibir la noticia que la película "CODA", donde participa, está nominada al Óscar en la categoría de "Mejor Película"! 🙌🎉📽📺 #LosReyesDelPlayback >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/bpSNF9PKwK — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 8, 2022

Carlos López, la promesa del cine del cine mexicano

Carlos López Estrada es un joven director mexicano, que en sus inicios dirigió videos musicales, entre los artistas destacan, Jesse y Joe, Capital Cities, Daveed Diggs y Billie Eilish.

Este martes 08 de febrero la promesa mexicana se encuentra de manteles largos, ya que la película “Raya y el último dragón” se encuentra nominada en la categoría Mejor Película Animada, misma que dirigió junto a Don Hall.

Raya y el último dragón se enfrentará a los siguientes cortometrajes: Encanto, Flee, Luca, The Mitchells vs The Machines.

