HBO confirma retraso de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Ante los intensos rumores sobre la cancelación de la tercera temporada de ‘Euphoria’, un portavoz de HBO reveló que tienen intenciones de continuar la historia de Rue y los demás personajes.

El portavoz de la plataforma de streaming comentó a Variety que si bien siguen comprometidos con darle a la audiencia una tercera parte, su llegada a HBO tardará un poco más, debido a que los guiones se siguen escribiendo.

Este retraso le da la oportunidad a su reparto de explorar nuevos rincones de Hollywood.

“Euphoria” Season 3 has been delayed at HBO.



“HBO and Sam Levinson remain committed to making an exceptional third season,” an HBO spokesperson told Variety. “In the interim, we are allowing our in-demand cast to pursue other opportunities.”https://t.co/4vAjH8He9l pic.twitter.com/vehtXLMb9K