Intensamente 2: la película más taquillera de la historia en México

¡Ay, qué alegría! Buenas noticias para Disney y Pixar: la película más reciente de estos estudios ‘Intensamente 2’ ha roto un nuevo récord, esta vez en México al convertirse en el filme más ‘taquillera’ en la historia del país.

De acuerdo con Deadline, esta aventura animada lleva recaudados en territorio mexicano 90.2 millones de dólares, con lo que rebasa a la anterior ganadora, Super Mario Bros: La Película, que sumó 85.3 millones en su corrida comercial por nuestro país.

🥳#InsideOut2 is a global phenomenon and now the #1 movie in the world! 🥳



Don't miss it on the big screen and get tickets now! https://t.co/PIG2nAHCVc pic.twitter.com/cfubXyzqTz