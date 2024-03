Irlanda espera aumento de turismo tras filme de Lindsay Lohan

Irlanda espera que Lindsay Lohan se convierta en su amuleto de la suerte y les ayude a aumentar su número de turistas, pues su nueva película ‘Irish Wish’ se ha posicionado como la número uno de Netflix.

Después de la tormenta viene la calma, esa es una frase que describe el resurgimiento como actriz de Lohan, quien hace apenas dos años regresó a la pantalla tras pasar años en la oscuridad.

‘Irish Wish’ es su más reciente proyecto y nos cuenta el giro de 360 grados que ocurre en la vida de Maddie Kelly (Lindsay Lohan) cuando decide pedir un deseo de amor verdadero días antes de la boda en Irlanda del amor de su vida con su amiga.

El fin de semana pasado, este filme dirigido por Janeen Damian fue visto en más de un millón de hogares alrededor del mundo, un número que ha emocionado bastante al gobierno de Irlanda.

