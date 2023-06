James Mangold reveló nuevos detalles de “Swamp Thing”

Warner Bros tiene como uno de sus principales proyectos Swamp Thing, James Mangold ha sido seleccionado para ser el director del filme que pertenecerá a DC Studios, en una entrevista para Variety reveló varios aspectos de que los fanáticos podrían esperar.

El cineasta explicó “que aunque considera que DC visualiza como una posible franquicia, él lo visualiza como una película de terror gótica”.

Añadiendo que “entre sus ideas está hacer una especie de filme de Frankenstein”, haciendo énfasis en la relación de “hombre/monstruo” además de explorar a fondo sus origenes.

En este 2023 el DCEU está llegando a su final con los últimos cuatro proyectos que quedaban pendientes, por parte de la administración pasada.

Dos de ellos ya fueron lanzados en cines Shazam! La Furia de los Dioses y The Flash, mientras que para finales de este año llegará Blue Beetle y Aquaman 2.

El reinició por parte de DC Studios está a cargo de James Gunn y Peter Safran, el nuevo universo comenzará oficialmente con el lanzamiento de Superman Legacy y Batman The Brave and the bold.

James Mangold el director estadounidense de 59 años, ha conseguido que dos de sus filmes fueran nominadas a los Premios Oscar.

Se trató de “Ford v Ferrari” que compitió por mejor película y “Logan” que estuvo en la terna por mejor guion adaptado.

Por lo que tiene experiencia tanto en concretar proyectos exitosos como en producciones basadas en comics.

Su próximo proyecto será Indiana Jones y el dial del destino, además tiene un compromiso pactado de estar al frente de una película de Star Wars que explorará los orígenes de la Fuerza.

Swamp Thing actualmente no tiene una fecha de lanzamiento, ni un elenco tentativo por lo que habrá que esperar por nuevos informes.

James Mangold talks about his upcoming movie, ‘SWAMP THING’:



“While I’m sure DC views ‘Swamp Thing’ as a franchise, I would be viewing it as a very simple, clean, Gothic horror movie about this man/monster...Just doing my own thing with this, just a standalone.”



(Via: @Variety) pic.twitter.com/5QDHQjiXph