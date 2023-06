Preparan nuevas pruebas para Clark Kent y Lois Lane en “Superman Legacy”

Warner Bros sigue en el proceso de casting para “Superman Legacy” filme que oficialmente será el inicio para DC Studios, James Gunn CEO y director, se ha tomado su tiempo, según Deadline, la elección se ha tomado con mucha seriedad por lo que se están tomando su tiempo para elegir los papeles principales de Clark Kent y Lois Lane.

De acuerdo con el medio iniciarán una segunda etapa de pruebas y adelantaron algunos nombres de actores y actrices que siguen en la carrera para retratar a una de las parejas más icónicas de DC Comics.

Para el papel de “Clark Kent/ Superman” se volvió a mencionar el nombre de Nicholas Hoult que podría ser el candidato más serio conocido por interpretar a Bestia en las cintas de X-Men, fue uno de los finalistas para ser Batman en la cinta de Matt Reeves, incluso previamente se mencionó que en caso de no ser elegido como “el hombre de acero” podría optar por el villano Lex Luthor.

Otros dos candidatos que están en la lucha para el rol titular son David Corenswet (Pearl, Hollywood) y Tom Brittney (Greyhound).

