Jennifer Lawrence deslumbra con su embarazo en su regreso a la alfombra roja

Jennifer Lawrence, la actriz de 31 años posó para alfombra junto a su compañero y coprotagonista, Leonardo Dicaprio, el domingo 5 de diciembre durante el estreno en Nueva York de No mires arriba (Dont’t look up), la nueva comedia de Netflix.

Lo hermosos que se ven juntos Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio 😍❤️#DontLookUp pic.twitter.com/o7977GOGp6 — Laura Geek⚯͛ #BritneyIsFree 💙🏳️‍🌈⚡ (@laura_geek28) December 6, 2021

Este evento se trató algo especial para al actriz porque es la primera vez que desfila y posa para la prensa estando embarazada.

Jennifer Lawrence no pisaba una alfombra roja, la última vez que lo hizo fue en junio de 2019 en Los Ángeles, durante el estreno de la cinta X-Men: Dark Phoenix. Para la ocasión, la ganadora de un Oscar lució un vestido de la marca Dior, color dorado y adornado con pedrería.

Jennifer Lawrence: ¿Quién es su esposo?

La estrella de 'Los juegos del hambre' está esperando su primer hijo con su esposo, el comerciante de arte Cooke Marooney. La pareja confirmó su relación en 2018, y en 2019 se comprometieron y se casaron en octubre de ese mismo año.

Fue el pasado septiembre cuando saltó la noticia del embarazo de Lawrence. En octubre, unas fotografías suyas paseando en plena calle confirmaron su estado, que ella nunca ha querido anunciar ni comentar.

En una entrevista con “Entertaiment Tonight” donde le preguntaron qué era lo que más la emocionaba de maternidad, se limitó a contestar con su sentido del humor.

“¡No lo sé, tendré qué averiguarlo”, lo que sí dijo es que dijo fue lo feliz que la hacía compartir película con Meryl Streep.

Don't look up

Jennifer Lawrence hace aparición en la nueva comedia de Netflix en la que comparte créditos con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Ariana Grande.

(Con información de El Universal y El País)

