Charlie Cox volverá a interpretar a Matt Murdock en Daredevil en el MCU

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha asegurado que Charlie Cox seguirá interpretando a Matt Murdock en Daredevil en un futuro dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Cabe recordar que la serie de finalizó en su temporada 3, debido a que Netflix anunció su cancelación por el cuardo con Disney.

“Si vieras a Daredevil en las próximas cosas, Charlie Cox, sí, sería el actor que interpreta a Daredevil. Dónde vemos eso, cómo vemos eso, cuando vemos eso, está por verse”, dijo Feige en una entrevista a CinemaBlend.

Esto comprueba oficialmente que Charlie Cox estará de regreso, aunque aún se desconoce la fecha.

Múltiples rumores ha asegurado que Murdock aparecerá en Spider-Man: no Way Home como el abogado que intentaría ayudar a Peter tras ser inculpado por la muerte de Mysterio, teoría que no está ni mucho menos descartada a pesar de que no aparezca en los dos tráileres lanzados hasta la fecha.

Filtraciónes nuevas de spiderman no way home que encontré #SpiderManNoWayHome #SpiderverseConfirmado



Real o Fake?



Tom Holland junto a Tobey Maguire y Andrew Garfield



Escena de la cafetería donde están Peter,happy, la tía May y math murdo (Daredevil) pic.twitter.com/UYuXLpxDDI — Oliver-kun (@OliverP90422468) November 9, 2021

También se habla sobre la posibilidad de ver al Kingpin, una vez más interpretado por Vincent D’Onofrio, en la serie de Hawkeye por lo que enfrentar a Cox con su ex coprotagonista es una progresión natural. Sin embargo, por el momento esto no está confirmado.

Veremos cuántos jugadores de Netflix siguen a Charlie Cox al MCU cuando llegue, pero según Kevin Feige, está sucediendo y sabemos que los fanáticos estarán encantados.

