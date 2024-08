Jisoo de Blackpink luchará contra los zombies en la serie 'Newtopia'

Jisoo de Blackpink tendrá que luchar por sobrevivir en un universo repleto de zombies en su próxima serie 'Newtopia', creada por el servicio de streaming, Coupang Play.

De acuerdo con diversos medios surcoreanos, la trama sigue la historia de Kang Young-Joo (Jisoo), una empleada novata en una empresa y Lee Jae-yoon (Park Jung-min), un soldado del ejército.

Después de que un virus desconocido se propagara repentinamente y convirtiera a miles de personas en peligrosos zombies, la pareja hará lo posible por reunirse en medio del caos en Seúl.

'Newtopia' marca la primera incursión en televisión del director Yoon Sung-hyun, reconocido por su trabajo en Bleak Night (2011) y Time to Hunt (2020). El guión de esta nueva producción coreana, fue realizado por Han Jin-won (Parásitos, ganadora del premio Oscar) y Ji Ho-jin (A Shop for Killers, de Disney+).

La filmación ya ha concluido y se espera que el proyecto se estrene en 2025, según Variety.

'Newtopia' no es el primer proyecto de la aclamada cantante surcoreana en la pantalla chica. Jisoo, ha tenido múltiples papeles secundarios en series de televisión, demostrando su talento actoral en la serie de acción de época ‘Snowdrop’, donde compartió espacio con Jung Hae-in (Something in the rain) y Kim Hye-yoon (Lovely Runner) y en ‘Dr. Cheon and Lost Talisman’.

Jisoo es conocida por agradecer las muestras de cariño de sus fans y de las otras integrantes de Blackpink.

Hace poco publicó en Instagram un vistazo de los camiones de comida que sus seguidores mandaban al set de la serie para animarla y desearle lo mejor.

Recientemente, el reparto de 'Newtopia' llevó a cabo una fiesta para celebrar el fin de las grabaciones.

En redes sociales, el actor Park Kwangjae compartió que en la celebración, tuvo la fortuna de tomarse varias fotos con Jisoo, una celebridad a quien admira bastante.

“On the drama wrap party day, I never imagined I would have the chance to take a photo with JISOO in my life. The line was long, and it must have been tiring to take photos with everyone, but you were so kind and took the picture so graciously. Thank you so much, you worked… pic.twitter.com/p21uvIEA5I