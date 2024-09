Justin Timberlake planea declararse culpable tras conducir ebrio en NY

Justin Timberlake planea declararse culpable el viernes 13 de septiembre en un caso por conducir bajo los efectos del alcohol en Nueva York, según informaron los fiscales.

Aunque los detalles específicos del acuerdo no se han revelado, una fuente cercana al caso afirmó que el cantante se declarará culpable de un delito menos grave que el cargo original por conducir en estado de ebriedad.

Esta fuente compartió la información de manera anónima, ya que no estaba autorizada para hablar públicamente sobre el tema. El abogado del artista, Edward Burke, no quiso hacer comentarios al respecto.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk, Ray Tierney, confirmó que Timberlake comparecerá personalmente en el Tribunal de Sag Harbor Village el viernes, para presentar su declaración de culpabilidad.

El arresto del músico de 43 años ocurrió el 18 de junio en el pueblo de Sag Harbor, Long Island, cuando la policía lo detuvo por no respetar una señal de alto y desviarse de su carril.

Según los agentes, Timberlake despedía olor a alcohol y mostró señales de estar bajo la influencia al salir de su BMW. En ese momento, el cantante se declaró inocente del cargo menor de conducir ebrio.

Durante una audiencia reciente, un juez suspendió el derecho de Timberlake a conducir en el estado de Nueva York.

A pesar de esto, su abogado ha mantenido que Timberlake no estaba borracho la noche del incidente y solicitó que se desestime el caso.

