La desgracia persigue a ‘Diddy’ Combs; suma nueva demanda por abuso

Sean 'Diddy' Combs enfrenta una nueva demanda en la que se le acusa de agresión sexual, trato inhumano y abuso físico, esta vez por parte de Dawn Richard, exmiembro del grupo musical Danity Kane.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por TMZ, Richard asegura que fue manipulada y sometida a diversos abusos mientras participaba en el programa de MTV Making The Band, producido por 'Diddy'.

La cantante, de 41 años, declaró que el trato hacia ella fue particularmente cruel debido a su juventud y entusiasmo por trabajar con una figura de renombre como el rapero.

También afirmó haber presenciado a Kim Porter, ex novia de Diddy, llorando con el rostro lleno de moretones tras una sesión en un estudio de música en 2005.

Diddy Sued By New Accuser Claiming Sexual and Physical Abuse | Click to read more 👇 https://t.co/QqmynDLmTS