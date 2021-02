La 'Liga de la Justicia' de Zack Snyder se estrenará el mismo día a nivel mundial

ESTADOS UNIDOS.- El tan esperado corte original del director Zack Snyder de Liga de la Justicia tendrá un estreno mundial, el 18 de marzo.



El cineasta confirmó en Twitter que su versión de la cinta, la cual tuvo que dejar en manos de Joss Whedon por cuestiones familiares, estará disponible el mismo día en Estados Unidos y otros países, ya sea de forma video por demanda, descarga digital, lineal o streaming.



Snyder explicó que dependerá de cada territorio la plataforma o forma en la que el público podrá ver el filme sobre los superhéroes de DC Comics.



Aunque especificó que en China, Francia y Japón, la fecha de estreno está por confirmarse.

