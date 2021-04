La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo: Rafael Amaya habla sobre estado de salud

Rafael Amaya reapareció en redes sociales en un video en vivo junto a su amigo y compadre Roberto Tapia, el actor de "El Señor de los Cielos" se mostró muy sonriente y bromista durante la transmisión de 20 minutos.

"La verdad es que yo no sé cómo estoy vivo ahorita, me siento vivo otra vez, me siento muy contento", expresó Amaya frente a la cámara.