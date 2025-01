Lady Gaga rompe el silencio sobre críticas hacia ‘Joker: Folie à Deux’

Lady Gaga ha decidido abordar las críticas negativas que ha recibido su más reciente película, “Joker: Folie à Deux”, tras su estreno el pasado otoño.

La primera entrega de la saga, “Joker” (2019), fue aclamada por la crítica y el público, logrando recaudar más de mil millones de dólares y obteniendo dos premios Oscar. Sin embargo, la secuela no alcanzó las expectativas de miles de personas.

En “Folie à Deux”, Lady Gaga interpreta a Harley Quinn, el interés amoroso del Joker, interpretado por Joaquin Phoenix, y se incluyen varios números musicales, una desviación significativa del tono oscuro y el enfoque original de la historia del villano de Batman que caracterizaban a la primera película.

