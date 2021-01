Lady Gaga estará a cargo del himno nacional en toma de posesión de Biden

ESTADOS UNIDOS.- Lady Gaga cantará el himno nacional en la toma de posesión de Joe Biden y Jennifer López ofrecerá una actuación musical en el frente oeste del Capitolio de Estados Unidos cuando Biden preste juramento como el 46 ° presidente de la nación el próximo miércoles.

En la ceremonia de juramentación, el reverendo Leo O'Donovan, expresidente de la Universidad de Georgetown, pronunciará la invocación y el juramento a la bandera estará a cargo de Andrea Hall, una bombero de Georgia. Habrá una lectura de poesía de Amanda Gorman, la primera poeta juvenil laureada nacional, y la bendición la dará el Rev. Silvester Beaman de la Iglesia Episcopal Metodista Africana Bethel en Wilmington, Delaware.

I am deeply honored to be joining @BidenInaugural on January 20 to sing the National Anthem and celebrate the historic inauguration of @JoeBiden and @KamalaHarris! 💙 pic.twitter.com/MfgcG3j4Aa