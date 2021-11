Lady Gaga, una verdadera diva en "House Of Gucci"

De jovencita, Stefani Joanne Angelina Germanotta enfrentó el bullying extremo, incluso sus compañeros de universidad crearon un grupo en redes sociales donde le aseguraban: "Nunca serás famosa". Hoy, todos la conocemos como Lady Gaga.

