Laura Zapata critica atuendo de Harry Styles; Internautas la atacan

Laura Zapata fue terriblemente atacada por los internautas luego de que criticara a Harry Styles por disfrazarse de Dorothy de “El mago de Oz”.

Una cuenta de Twitter tomó la foto de Styles caracterizado de Dorothy para cuestionar a las mujeres si el cantante las atraía y recalcó que fueran honestas con su respuesta. Ante esto la villana de las telenovelas compartió la publicación con un mensaje de rechazo hacia el intérprete de “Watermelon Sugar”

“Qué horror, ni q estuviera enferma”… A mí no me atraen este tipo de hombres disfrazados. Cuál es su dolor??? Respondió Zapata.

Aquí está muy claro lo q su obtusa mente no comprende. Pregunta @UnaMujerCualquiera: Mujeres sean honestas. Se sienten atraídas por el? Y yo fui honesta, respondí: “Qué horror, ni q estuviera enferma”… A mi no me atraen este tipo de hombres disfrazados. Cuál es su dolor??? pic.twitter.com/qjmrFBRL9s

La opinión emitida por la actriz generó una ola de ataques en su contra, ya que la tacharon de intolerante, ante esto la también participante de Master Chef, se defendió y mencionó que le impactaba como esta generación responde con tanta ira y dolor a un comentario de sus preferencias.

A mi no me ofenden si me dicen que tengo 60, 70 u ochenta años… o si soy de la tercera o cuarta edad. Lo que me impacta es que ésta generación responda con tanta ira y dolor a un comentario de mis preferencias. A mi no me gusta un hombre vestido de mujer, o de niña, no me atrae.