Lisa de BLACKPINK se une a las filas del festival ‘Global Citizen’

¡Blinks y Lilies! Lisa de Blackpink será una de los muchos solistas que cantarán el 28 de septiembre en el famoso festival Global Citizen, que se llevará a cabo en el Central Park de Nueva York.

La cantante compartirá el escenario con Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll y Rauw Alejandro; se espera que en las próximas semanas anuncien a más artistas.

As if #GlobalCitizenFestival couldn’t get any better, world-renowned rapper, singer, dancer, and style icon, LISA, will join the artist line-up this year. Learn more about our new headliner👇 @wearelloud #LISAxGlobalCitizen https://t.co/Yec6OzWoos

Las entradas para el festival son gratuitas y se otorgan a través de puntos obtenidos al realizar acciones para luchar contra la pobreza extrema, como firmar peticiones, llamar a tus representantes políticos, participar en desafíos y más.

Hugh Jackman, será el anfitrión del evento que también contará con las apariciones de la Dra. Jane Goodall y Chris Martin de Coldplay.

How great is this lineup?! LISA will be joining Post Malone, Doja Cat, Jelly Roll, Rauw Alejandro, and more onstage at #GlobalCitizenFestival, and we. can’t. wait! Visit the link below to take action and earn your tickets! https://t.co/IfVHyvM0SS @wearelloud #LISAxGlobalCitizen pic.twitter.com/343O3rHg2i