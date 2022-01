Los sueños si se hacen realidad: Kunno anuncia participación en una serie de Netflix

Hace unos días el tiktoker Kunno anunció que participará en una serie de Netflix que tiene por nombre “Ritmo Salvaje”, está producción se estrenará a principios de marzo. El también influencer compartirá escenario con la cantante colombiana Greeicy Rendón.

A través de su cuenta oficial de Instagram el “PapiKunno” reveló estar muy emocionado ser parte de una producción en la plataforma de streaming.

“Estoy muy agradecido por esta oportunidad tan grande que Dios me puso enfrente. Al principio temblaba de miedo porque estaba por enfrentar un gran reto en mi vida, actuar y bailar” escribió Kunno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kunno (@papikunno)

El originario de Monterrey se mostró muy emocionado por colaborar con personajes como: Greeicy Rendón, Paulina Dávila, Martina La Peligrosa, Juan Manuel Guilera, Sergio Herrera, Cristina Warner, Ángela Cano, Andrés Juan Hernández, entre otros.

“Cuando supe con quienes iba a compartir escena, literal, me temblaban las piernas y me puse a llorar, le dije a mi equipo que no sabía si iba a poder, pero SI PUDE, y te quiero decir a ti, que estás detrás de un cel, que TU TAMBIÉN PUEDES!” añadió el tiktoker.

El influencer detalló que tuvo mucho miedo de ser rechazado por estos artistas, pero fue todo lo contrario, a Kunno lo arroparon, aconsejaron y lo ayudaron a sacar lo mejor de él, se sintió muy cómodo en este proyecto.

“También quiero agradecerle a estás estrellas de la mejor serie del mundo por abrazarme, por enseñarme, por no verme cómo un extraño cuando llegué a set. Tenía miedo de que dijeran “y ahora esté loco que?” , sucedió todo lo contrario, me abrazaron, me ayudaron a brillar, me aconsejaron y me hicieron FAMILIA.” Puntualizó el regiomontano.

También te puede interesar:

Redes sociales tunden a Kunno tras declararse pansexual

Kunno: Criticado por no saber modelar en el Fashion Week

México: ¡Más tardó en despedirse! Kunno regresa a las redes sociales