Mamie Laverock regresa a casa tras caída mortal y 25 cirugías

Mamie Laverock, actriz de ‘When Calls the Heart’ ha regresado a su casa después de haber caído desde un balcón en un quinto piso y sobrevivido a 25 cirugías a finales de mayo.

Hace tres meses, se dio a conocer que la estrella de 19 años cayó desde gran altura mientras se encontraba en un hospital en Vancouver, donde fue trasladada tras pasar dos semanas en tratamiento intensivo por una emergencia médica en Winnipeg.

Ahora y después de varios días de angustia, los familiares de Mamie anunciaron que ya se encuentra en casa, donde seguirá su recuperación en privado.

A través de Facebook, Mamie mostró que fue recibida con decoraciones de globos, pastel y carteles de bienvenida.

En la caja de comentarios de la publicación, los familiares explicaron que la actriz ‘todavía está gravemente herida’, pero tendrá oportunidad de seguir su recuperación en privado.

La llegada a casa de Laverock fue captada en video, y posteriormente publicada en redes sociales, donde se muestra el arribo de una ambulancia y como un paramédico abre la unidad para que la actriz fuera recibida por su familia.

Mamie pasó su cumpleaños, 8 de julio, en una cama de hospital, sin embargo, eso no la desanimó dado que estaba rodeada de su familia y personas más cercanas, quienes le desearon lo mejor mientras apagaba las velas de su pastel.

