Los mejores memes sobre la preventa de boletos de Spider- Man

Después de toda la locura que se vivió este lunes a causa de la preventa de los boletos para Spider- Man: No Way Home, los internautas no dejaron pasar la ocasión para difundir una serie de memes sobre las opciones que había en caso de no haber alcanzado un boleto para la película.

Cuevana se convirtió tendencia tras los memes difundidos por los usuarios que se burlaban de las personas que no lograron adquirir un boleto de preventa, mientras que afirmaban que la película la podrían ver en el sitio web argentino.

Cabe mencionar que ante esta tendencia la cuenta de una funeraria se unió al movimiento

“A los que esperaron horas para comprar las entradas para ver #SpiderManNoWayHome y se quieren morir porque se les cayó la página de Supercines, les recordamos que en Funeraria Alache estamos a las órdenes las 24 horas” escribió la cuenta.

A los que esperaron horas para comprar las entradas para ver #SpiderManNoWayHome y se quieren morir porque se les cayó la página de Supercines, les recordamos que en Funeraria Alache estamos a las órdenes las 24 horas. — Funeraria_Alache (@FunerariaAlach) November 29, 2021

La gente desesperada por ir a #Supercines o Cinemark para aglomerarse y ver #SpiderManNoWayHome



Mientras tanto Funeraria Alache viendo la película en Cuevana y esperando las aglomeraciones 👀 pic.twitter.com/ag3gkdchuK — Funeraria_Alache (@FunerariaAlach) November 29, 2021

Cuevana viendo la desesperación por los boletos de Spiderman cuando al día siguiente del estreno va estar en su sitio pic.twitter.com/qw21p7bXNd — a.k.a Xis (@genestxis) November 30, 2021

yo voy a esperar a que salga la nueva de spiderman en cuevana para verla gratis pic.twitter.com/VQV0ZIj6mQ — Rodriguizmo (@Rodriguizmo) November 29, 2021

Agusto viendo como la razita llora y sufre por no conseguir sus boletos mientras yo veré la película en Cuevana 3 #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/jDU75wAYJD — Alex❄🎄 (@Edu120008) November 29, 2021

Se cayeron las páginas para comprar boletos para Spider-Man // pero luego recuerdo que la voy a ver en cuevana 3 pic.twitter.com/lDqpCMmUHp — Marco SS 🎃 (@__ElBicho007) November 29, 2021

