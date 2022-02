¡Mas conciertos! The Strokes, vuelve a la CDMX junto a The War On Drugs y Mac DeMarco

La lista de conciertos para este 2022 ya es bastante extensa y aún no para, debido a que la banda liderada por Juan Casablancas volverá a la Ciudad de México el próximo mes de mayo en el Foro Sol.

Pero la sorpresa es que no vienen solos, Mac DeMarco y The War On Drugs vienen dispuestos a conquistar la capital mexicana este 19 de mayo.

La banda anunció este viernes cuatro de febrero que la preventa de los boletos será el miércoles 9 y 10 de febrero en Citibanamex; la venta general iniciará el 11 de ese mismo mes, todo a través de la página oficial de Ticketmaster.

Hasta el momento no se han confirmado los precios de los boletos, se espera que en los próximos días sean anunciados. Por ahora, ya puedes ir ahorrando las quincenas.

The Strokes complace a sus fans mexicanos

La última presentación de la banda en el país fue en el Corona Capital del 2019, previo a la pandemia de Covid-19 se esperaba su participación en el Pa´l Norte 2020, y aunque el festival se realizó de manera virtual, The Strokes ya no formó parte del line up.

Para complacer a sus fans mexicanos, The Strokes tiene dos participaciones más confirmadas en México; los primeros días de abril llegará al Tecate Pa´l Norte y el 21 de mayo se presentará en el Corona Capital Guadalajara. Así que tienes tres oportunidades para que puedas escuchar “Last Nite” en vivo.

Las mejores reacciones y memes en redes

