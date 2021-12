Murió Masayuki Uemura, arquitecto de Nintendo y Súper Nintendo

Masayuki Uemura, un pionero japonés de los videojuegos domésticos cuyas consolas Nintendo vendieron millones de unidades en todo el mundo, ha fallecido, según la universidad de Kioto en la que daba clase. Tenía 78 años.

Uemura, el principal arquitecto detrás las innovadoras videoconsolas de Nintendo, murió el lunes, dijo la Universidad de Ritsumeikan en un comunicado. La causa del deceso no fue revelada.

Masayuki Uemura, the former lead architect of the NES and SNES, has passed away. He was one of the genius minds behind some of our best game memories. pic.twitter.com/KO43DIGuTt