Natalia Alcocer denuncia a su exesposo por maltrato en Instagram

La actriz Natalia Alcocer utilizó sus redes de Instagram para denunciar violencia intrafamiliar por parte de su exesposo Juan José Chimal Velasco. A través de un video, Alcocer hizo pública la situación que está atravesando luego de haber terminado su relación de seis años con el empresario.

Según ha contado la exparticipante del reality "Survivor", su hija mayor Martina descubrió que Chimal Velasco le estaba siendo infiel a su mamá y por no tratarse de la única vez Natalia decidió dejarlo. Ahora él ha estado evadiendo la ley y sus responsabilidades económicas, según detalló ella en el video y varias stories temporales.

"Es mucha frustración, no saber a dónde correr, no saber a quién pedirle ayuda, no saber a quién creerle, cuando lo único que estoy pidiendo es lo que se merecen mis hijas, no estoy pidiendo nada más. Ya es una violencia a tal grado económica y psicológica que me está llevando al límite", dijo la actriz entre lágrimas.

Chimal Velasco es excuñado del expresidente Enrique Peña Nieto, ya que en 1995 se casó con la hermana de éste, Verónica Peña Nieto, de cuyo matrimonio tiene dos hijos, Juan y Verónica. Alcocer hizo referencia al trato diferente que sus hijas reciben y señaló estar siendo acusada como la culpable de que el papá de sus hijas se desatienda porque ella decidió terminar la relación.