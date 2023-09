Netflix confirma segunda temporada live-action de 'One Piece'

Las aventuras de Iñaki Godoy, como Monkey D. Luffy, continuarán con una segunda temporada del live action de One Piece, informó Netflix.

Con un vídeo subido en redes sociales, Eiichiro Oda dijo que tras un gran esfuerzo de la producción y al tener buenos resultados, se decidió renovar la serie.

ONE PIECE HAS BEEN RENEWED!



And now a message directly from Oda-Sensei pic.twitter.com/VvsZ4CdaEq